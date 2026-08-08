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Gölpazarı'nda Aranan Hükümlü Yakalandı

Gölpazarı'nda Aranan Hükümlü Yakalandı
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, 'Basit Cinsel Saldırı' suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fahrettin G., jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölpazarı ilçesi Beşevler Mahallesi'nde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 'Basit Cinsel Saldırı' suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fahrettin G. isimli şahıs yakalandı.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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