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Gölpazarı ve Yenipazar kaymakamlarının görev yerleri değişti

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen Artvin'in Ardanuç İlçe Kaymakamı, Yenipazar Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt ise Erzincan Vali Yardımcısı olarak atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Gölpazarı ve Yenipazar kaymakamlarının görev yerleri değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bilecik'te mülki idarede de değişiklik oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Kararnameye göre Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen Artvin'nin Ardanuç İlçe Kaymakamı olurken, Yenipazar Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt ise; Erzincan Vali Yardımcılığı görevine atandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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