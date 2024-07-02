Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Gölpazarı ve Yenipazar kaymakamlarının görev yerleri değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bilecik'te mülki idarede de değişiklik oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Kararnameye göre Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen Artvin'nin Ardanuç İlçe Kaymakamı olurken, Yenipazar Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt ise; Erzincan Vali Yardımcılığı görevine atandı. - BİLECİK