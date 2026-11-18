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Bilecik'te jandarma ekipleri silah sahiplerine tetik kilidi uyarısı yaptı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tarpak ve Samrı köylerinde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatlı tabanca ve tüfek sahiplerine yüz yüze ve mesaj yoluyla ulaşarak silahların güvenli şekilde muhafaza edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, faaliyet kapsamında silahların boş ve güvenli durumda, yetkisiz kişilerin ve özellikle çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanması gerektiği hatırlatılırken, tetik kilidi kullanımının önemi vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı