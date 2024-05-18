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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Vatandaşları Aile İçi Şiddet Konusunda Bilgilendirdi

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gölpazarı ilçesinde vatandaşları aile içi şiddet konusunda bilgilendirerek 'KADES' uygulamasını tanıttı. Şiddetin fiziksel, sözlü ve psikolojik baskı gibi farklı şekillerde uygulandığını vurgulayan Jandarma ekipleri, kadınlara bu uygulama ile şiddet veya tehlike durumlarının önüne geçebileceklerini aktardı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'aile içi şiddet' konusunda vatandaşları bilgilendirerek 'KADES' uygulamasını tanıttı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölpazarı ilçesinde vatandaşlar aile içi şiddet konusunda bilgilendirildi. Şiddetin yalnızca fiziksel değil, sözle ve psikolojik baskı gibi soyut bir şekilde de uygulandığını belirten Jandarma ekipleri şiddete dur diyerek broşür dağıtımı gerçekleştirdi. Ardından kadınları 'KADES' uygulaması hakkında bilgilendiren ekipler bu uygulama ile ne zaman, nerede olurlarsa olsun tek bir tuş ile yaşanan şiddet veya tehlike durumlarının önüne geçebileceklerini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Gölpazarı Jandarma Bilecik KADES Güvenlik 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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