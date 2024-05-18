Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Vatandaşları Aile İçi Şiddet Konusunda Bilgilendirdi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'aile içi şiddet' konusunda vatandaşları bilgilendirerek 'KADES' uygulamasını tanıttı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölpazarı ilçesinde vatandaşlar aile içi şiddet konusunda bilgilendirildi. Şiddetin yalnızca fiziksel değil, sözle ve psikolojik baskı gibi soyut bir şekilde de uygulandığını belirten Jandarma ekipleri şiddete dur diyerek broşür dağıtımı gerçekleştirdi. Ardından kadınları 'KADES' uygulaması hakkında bilgilendiren ekipler bu uygulama ile ne zaman, nerede olurlarsa olsun tek bir tuş ile yaşanan şiddet veya tehlike durumlarının önüne geçebileceklerini belirtti. - BİLECİK