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Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hemşireye saldırı: Seni dışarda da yakalayacağım

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Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir kişi hemşireye saldırdı. Olayın çıkış nedeni henüz bilinmezken, vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde saldırganın "İstediğiniz kadar tutun. Ben seni dışarda da yakalayacağım" dediği görüldü.

Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde iddiaya göre bir kişi hemşireye saldırdı. Olayın çıkış nedeni bilinmezken, görüntülerdeki kişiye güvenlikler tarafından müdahale edildiği görüldü.

"SEN BENİ ÇOCUK MU SANDIN"

Saldırganın hemşireye hakaret edip, "Sen beni çocuk mu sandın" diyerek tepki gösterdiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"İSTEDİĞİNİZ KADAR TUTUN, DIŞARDA DA YAKALAYACAĞIM"

Görüntülerin devamında ise güvenlikler tarafından zorla dışarı atılan saldırgan "İstediğiniz kadar tutun. Ben seni dışarda da yakalayacağım"diyerek hemşireyi tehdit etti.

Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hemşireye saldırı: Seni dışarda da yakalayacağım
Kaynak: Haberler.com / Sergen Taban - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıaksarayli sahin:

haklı olabilir, devlet bu sağlıkçıları başımıza efendi yaptı , çok para ve iş garantisi ile!

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Haber Yorumlarıaksarayli sahin:

devlet bir şey demiyor bu sağlıkçılara , ara sıra bunları terbiye etmek vatandaşa düşer artık.

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Haber YorumlarıMikel Archangel:

Haklı da olsa haksız da olsa o hemşireye “seni dışarıda yakalayacağım” diyen adama dışarıda 1 tek nefes bile aldıran devlete yazıklar olsun.

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