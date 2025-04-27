Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hemşireye saldırı: Seni dışarda da yakalayacağım

Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde iddiaya göre bir kişi hemşireye saldırdı. Olayın çıkış nedeni bilinmezken, görüntülerdeki kişiye güvenlikler tarafından müdahale edildiği görüldü.

"SEN BENİ ÇOCUK MU SANDIN"

Saldırganın hemşireye hakaret edip, "Sen beni çocuk mu sandın" diyerek tepki gösterdiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"İSTEDİĞİNİZ KADAR TUTUN, DIŞARDA DA YAKALAYACAĞIM"

Görüntülerin devamında ise güvenlikler tarafından zorla dışarı atılan saldırgan "İstediğiniz kadar tutun. Ben seni dışarda da yakalayacağım"diyerek hemşireyi tehdit etti.