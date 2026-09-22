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Bilecik Bozüyük'te polis 65 vatandaşı sahte para ve dolandırıcılığa karşı uyardı

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Bilecik Bozüyük'te polis 65 vatandaşı sahte para ve dolandırıcılığa karşı uyardı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri 65 vatandaşa KADES, evden hırsızlık, sahte para ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme yaptı. Ekipler, genel güvenlik konularında da uyarılarda bulunarak bilgilendirici broşür dağıttı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 65 vatandaşa sahte para uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından vatandaşlara KADES (Kadın Acil Destek Uygulaması), evden hırsızlık, sahte para, dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri ile genel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan ekipler, vatandaşlara dikkat edilmesi gereken konularla ilgili bilgilendirici broşürler dağıttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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