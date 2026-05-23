Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Biga-Bandırma yol üzerinde Osmaniye Köyü yakınlarında meydana geldi. Osmaniye köyü kavşağında 06 BA 4644 ile 26 GR 669 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. E.K. (69) ile N.Y.'nin (73) olay yerinde hayatını kaybettikleri tespit edildi. Yaralılar A.Ö. (26), B.K.Ö. (27) ve E.Y. (76) ise ambulanslarla Biga Devlet Hastanesine sevk edildi.

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından E.K. ile N.Y'nin cenazeleri, Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı