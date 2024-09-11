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Malatya'da Bıçaklı Kavga: Esnaf Yaralandı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, bıçaklı kavga anonsuna giden polis ekipleri, çorap satışı yapan esnaf A.N.'yi iş yerinde kanlar içerisinde buldu. Sol bacağından yaralanan esnaf, bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde bir tabanca bulundu ve A.N.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da, bıçaklı kavga anonsuna giden polis ekipleri çorap satışı yapan esnafı iş yerinde kanlar içerisinde buldu. Sol bacağından yaralı halde bulunan esnaf bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Olay, 23.20 sıralarında Battalgazi ilçesi Halfettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Ahmet Sarıoğlu Sokak üzerinde bir kişinin bıçakla yaralandığı anonsuna giden polis ekipleri bölgede çorap satışı yapan esnaf A.N.'yi iş yerinde kanlar içerisinde buldu. Sol bacağından yaralı halde bulanan şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.N.'nin polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde konteyner iş yerinin camına tekme attığını belirttiği öğrenilirken, olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet tabanca buldu.

Hastanede tedavi altına alınan A.N.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

malatya Polis Kavga

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