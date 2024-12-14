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Taksiciye dehşeti yaşatan bıçaklı saldırgan tutuklandı

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Manisa'da aracına bindiği taksiciyi bıçakla yaralayan Emirhan Ü., ikinci kez gözaltına alınmıştı. 18 yaşındaki genç, tutuklandı.

Manisa'da aracına bindiği taksiciye gasp etmek amacıyla bıçakla saldıran ve yaralayan madde bağımlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde madde bağımlısı olduğu öğrenilen Emirhan Ü., yolcu olarak bindiği taksi şoförü Hakan Paktan'ı gasp etmek amacıyla bıçakla saldırdı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 18 yaşındaki genç için tekrar gözaltı kararı çıkarttı.

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan taksici saldırganı Emirhan Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Taksiciye dehşeti yaşatan bıçaklı saldırgan tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıKRAL GELDİ BEN:

Tutuklanması için İlla haberlerde veya sosyal medyada mı çıkması lazım. Taksici olayından sonra amcasını gasp ediyor ve serbest kaıyor şaka gibi

Yorum Beğen38
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Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

O cocugu

Yorum Beğen25
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Haber YorumlarıAyhan Kahraman:

Nasıl oluyor ilk etabda tutuksuz salıveriliyor ya o zaman içünde başka bir cinayete teşebbüs etse bu Adalet Akışı anlayamıyorum

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıDvran 360:

adaletin terazisi paslanmış yani bu yeni trend de böyle mi oldu televizyona çıkmadan tutuklanmıyor mu kardeşim bunun anayasada bir maddesi vardır ya tutuklarsın ya tutuklamazsın bu yapboz oyunu mu ya ana habere çıkınca tutuklanıyor çıkmazsa tutuklanmıyor illa bir hakimin savcının tanıdığım olması lazımdı bu taksici şahsı adaleti bırakın artık

Yorum Beğen11
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Haber YorumlarıMustafa muh:

Olay sosyal medyaya yansımış...

Yorum Beğen7
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Haber YorumlarıValorant null:

Zahmet olmuş tutuklanması

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Haber YorumlarıEyup Sari:

malesef bi videon varsa kamuoyu oluştura bilirsen medyada adelet var yoksa yok malesef

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Haber YorumlarıMesut123:

ulan sosyal medya da olmasa adalet yine yerlerde... bu nasıl bir anlayış kardeşim kim bu savcı hakim... neyin aklı... ulan Erdoğan'a iki soru sordular bi sitmeditleri kaldı.. adam öldürmeye çalışanida serbest bırak.. Bu nasıl iş kardeşim...

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Halk tepki vermese dışarda gezecek jqmuoyuna yansimqyan ne olaylar var dışarda gez n 30 40 suç dosyali afamlarin nasıl gezdiği belli oldu

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Haber Yorumlarıorhan erdoğan:

Bu ülkenin hakim ve savcıları ne hale geldi sosyal medya olmasa adaletin A sıda olmaz

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