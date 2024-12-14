Taksiciye dehşeti yaşatan bıçaklı saldırgan tutuklandı

Manisa'da aracına bindiği taksiciye gasp etmek amacıyla bıçakla saldıran ve yaralayan madde bağımlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde madde bağımlısı olduğu öğrenilen Emirhan Ü., yolcu olarak bindiği taksi şoförü Hakan Paktan'ı gasp etmek amacıyla bıçakla saldırdı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 18 yaşındaki genç için tekrar gözaltı kararı çıkarttı.

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan taksici saldırganı Emirhan Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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