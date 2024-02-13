Bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Rahman Efe O., son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde 75. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Rahman Efe O. ile husumetli olduğu H.C.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Rahman Efe O., bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Rahman Efe O., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli H.C.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bıçaklanarak hayatını kaybeden Rahman Efe O., ikamet ettiği Erenköy Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Camii'nde ikindi ezanına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Rahman Efe O.'nun cenazesi, Asri Mezarlığı'na defnedildi.