Üye Girişi
Haberler
79 kişiye mezar olan Bolu'daki otelin ön hasar tespit raporu tamamlandı

79 kişinin hayatını kaybettiği Bolu'daki otel için karar verildi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: 'Hedef Bolu Belediyesi'ne suç atmaksa beni gözaltına alın'

Tanju Özcan'dan canlı yayında gündem olacak sözler!
Bolu'daki faciada çaresizliğin görüntüsü: Hayatta kalmak için 12'nci kattan atladı

Çaresizliğin görüntüsü: Hayatta kalmak için 12'nci kattan atladı
AK Partili Şamil Tayyar: Turizm belgeli işletmelerin denetimi bakanlığa aittir

AK Partili Şamil Tayyar: Turizm belgeli işletmelerin denetimi bakanlığa aittir

Bıçaklama Olayı Sonrası Araç Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bıçaklama Olayı Sonrası Araç Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kafede meydana gelen bıçaklama olayının ardından kaçan şüphelilerin aracı kaza yaptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bıçaklama olayının hemen ardından olay yerinden hızla uzaklaşan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil soğuk hava deposuna çarptı. Bıçaklanan şahıs yaralı olarak hastaneye götürülürken, olay sonrası yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kafede meydana geldi. Sohbet sırasında iddiaya göre taşkınlık yapan Serhat K.'yi (19) yanındaki arkadaşı Murat M. (20) uyardı. Bu duruma sinirlenen Serhat K. ile Murat M. arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya döndü. Kavgada Murat M. (20) elindeki bıçakla Serhat K.'yi (19) karnından yaraladı. Şüpheli Murat M. (20) ve Serhat Alkan (21), 16 NLM 32 plakalı otomobil ile olay yerinden hızla uzaklaştı.

Bıçakla yaralanan genç, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeniceköy Mahallesi Bursa Caddesi üzerinden İnegöl'e seyir halinde olan Murat M. yönetimindeki 16 NLM 32 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki soğuk hava deposunun duvarına çarpıp kantar bölümünde durdu. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki Serhat Alkan yaralandı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar sağlık ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Araçta yolcu konumunda bulunan ve ağır yaralanan Serhat Alkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Bıçakla yaralanan Serhat K. ise ameliyata alındı. Şüpheli Murat M., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler
img

Yakınları yangında hayata veda etti
img

Otel yangınına ilişkin soruşturma belediye ve itfaiyeye sıçradı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Los Angeles'ta yeniden yangın çıktı, alevler hızla yayılıyor

Los Angeles'ta yeniden yangın çıktı! Alevler hızla yayılıyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım: İspanya Beşiktaş'ı konuşuyor

İspanya Beşiktaş'ı konuşuyor
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi
Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler

Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler
79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler: Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var

79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler
Cansız bedenlerin bulunduğu tırın üzerindeki görsel gece operasyonuyla kapatıldı

Hastane önünde skandal görüntü! Tepkiler gelince operasyon çektiler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.