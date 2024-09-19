Kırıkkale'de Aile İçi Tartışmada Bıçakla Yaralanan Baba Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de oğlu tarafından kolundan bıçaklanan vatandaş, ambulansla hastaneye sevk edilirken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kavga sırasında bıçakla eniştesi ve yeğenini de yaralayan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Şehit Fatih Aydoğdu Sokak'ta meydana gelen olayda, aile içerisinde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Tacettin Cim (58), eniştesi B.K. (59) ve yeğeni M.K. (19) ile birlikte; oğlu Ş.C.'nin (26) evine geldi. Defalarca evin kapısını çalan Tacettin Cim, kapı açılmayınca bahçeden eve girmeye çalıştı ve bu sırada oğluyla tartışmaya başladı. Tartışmaya B.K. ve M.K.'da dahil oldu. Kavganın büyümesiyle Ş.C., babası Tacettin Cim'i ve diğer akrabalarını bıçakla yaraladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolundan yaranan Tacettin Cim, ambulansla hastaneye sevk edilirken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kavga sırasında yaralanan zanlı Ş.C., tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. - KIRIKKALE