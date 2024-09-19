Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de Aile İçi Tartışmada Bıçakla Yaralanan Baba Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de Aile İçi Tartışmada Bıçakla Yaralanan Baba Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de oğlu tarafından bıçaklanan Tacettin Cim, ambulansla hastaneye sevk edilirken kalp krizi geçirdi ve yaşamını yitirdi. Olay, aile içinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda meydana geldi. Yaralanan zanlı Ş.C., tedavisinin ardından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale'de oğlu tarafından kolundan bıçaklanan vatandaş, ambulansla hastaneye sevk edilirken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kavga sırasında bıçakla eniştesi ve yeğenini de yaralayan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Şehit Fatih Aydoğdu Sokak'ta meydana gelen olayda, aile içerisinde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Tacettin Cim (58), eniştesi B.K. (59) ve yeğeni M.K. (19) ile birlikte; oğlu Ş.C.'nin (26) evine geldi. Defalarca evin kapısını çalan Tacettin Cim, kapı açılmayınca bahçeden eve girmeye çalıştı ve bu sırada oğluyla tartışmaya başladı. Tartışmaya B.K. ve M.K.'da dahil oldu. Kavganın büyümesiyle Ş.C., babası Tacettin Cim'i ve diğer akrabalarını bıçakla yaraladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolundan yaranan Tacettin Cim, ambulansla hastaneye sevk edilirken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kavga sırasında yaralanan zanlı Ş.C., tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var

 Lübnan'daki saldırılar hükümeti harekete geçirdi! Müstakil siber güvenlik teşkilatı kuruluyor

Lübnan'ı alev alev yakan siber saldırılar hükümeti harekete geçirdi

 AK Parti'nin yerel seçimde CHP'ye kaybettiği 3 ildeki valiler merkeze çekildi

AK Parti'nin seçimde CHP'ye kaybettiği 3 ilin valisi merkeze çekildi
Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi
TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI (EYLÜL AYI): MB faiz kararı ne oldu? Faiz artarsa altın ne olur? Mehmet Yalçınkaya neden sinirlendi? MasterChef yeni bölümde ne oldu? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? 19 Eylül Merkez Bankası faiz oranı! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! MB faiz kararı ne oldu? MB politika faizi yüzde kaç? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Instagram'a ne oldu? (19 Eylül) Instagram'a neden girilmiyor? Yemek kartları yeniden sigorta primi muafiyetine alındı! Yemek kartı Danıştay kararı ne, prim muafiyeti olacak mı? Atletico Madrid- Leipzig maçı ne zaman? Atletico Madrid- Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda? Atletico Madrid- Leipzig maçı şifresiz mi? Telefonlar nasıl patlar, uzaktan patlatılabilir mi? İsrail çağrı cihazlarını nasıl patlattı? BİM AKTÜEL KATALOĞU (20 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 20 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });