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Annesini uykusunda bıçakla katleden lise öğrencisi: İçimde yenemediğim bir kötülük vardı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde okul müdürü olan annesini uykuda bıçakla öldürüp babası, yengesi ve dedesini yaralayan gencin ifadesi tüyler ürpertti. Lise öğrencisi genç, ifadesinde, "Böyle bir olay yapma niyetim yoktu. Olay gecesi saatlerce düşündüm ve bekledim. İçimde yenemediğim bir kötülük vardı. Annem çok otoriterdi, onlardan baskı görüyordum. Sürekli olarak bir baskı yaşadığım için bu beni çok rahatsız ediyordu." dedi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir genç, annesini bıçakla öldürmenin yanı sıra babası, amcası, yengesi ve dedesini yaraladı. Genç, ifadesinde içindeki kötülükle baş edemediğini ve ailesine baskı hissettiğini açıkladı.

Bıçakla Aile Saldırısı: 'İçimde Yenemediğim Bir Kötülük Vardı'

ANNESİNİ UYKUSUNDA ÖLDÜRDÜ

Önceki gün gece saat 03.00'da meydana gelen olayda cinnet geçiren 17 yaşındaki lise öğrencisi A.Ç., mutfaktan aldığı bıçakla uyku halindeki annesi Nilay Çoban'ı bıçakladı. Ardından babası M.Ç.'yi de yaralayan A.Ç., alt kattaki amcası G.Ç., yengesi F.Ç. ve dedesi C.Ç.'yi de bıçakladı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edilmişti. Yaralı anne Nilay Ç. hayatını kaybederken, lise öğrencisi oğlu ise tutuklandı.

Bıçakla Aile Saldırısı: 'İçimde Yenemediğim Bir Kötülük Vardı'

"İÇİMDE YENEMEDİĞİM BİR KÖTÜLÜK VARDI"

A.Ç.'nin ifadesi tüyler ürpertti. A.Ç. ifadesinde, "Bir erkek, bir kadın görüyordum. Bunların biri beni iyi, biri kötü yönlendiriyordu. Böyle bir olay yapma niyetim yoktu. Olay gecesi saatlerce düşündüm ve bekledim. İçimde yenemediğim bir kötülük vardı. Önce annemi, yatak odasında yatan annemi, daha sonra diğer odada yatan babamı bıçakladım. Bağırış seslerinden aşağından yengemle amcam gelmişti, onları bıçakladım, dedemi de bıçakladım. Annem çok otoriterdi, onlardan baskı görüyordum. Sürekli olarak bir baskı yaşadığım için bu beni çok rahatsız ediyordu" dedi.

Annesini uykusunda bıçakla katleden lise öğrencisi: İçimde yenemediğim bir kötülük vardı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Eee Laikçiler senelerce insanların zikir okumasıyla dalga geçtiler, muskaları kötülediler, boy hamayili geleneğini aşağıladılar, abdallarla aptal, seyri süluk yolunda olan saliklere salak dediler; sonra da imamları namaz kıldırgacı, ölü yıkayıcı gibi kullandılar; kıl beşi bitir işi ama yıl başında her iş yerinde millete hindi eti daya önüne ve sonuç elbette bu hepsi cinli, hepsi efsunlu toplumun... Okumayla, duayla üfürmeyle düzelmez bu toplumun bireyleri kökten büyük bir hata var nefes yetmez.

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