Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bıçak zoruyla arabaya bindirip bayılttığı eşine dehşeti yaşattı

3. Sayfa Haberleri

Bıçak zoruyla arabaya bindirip bayılttığı eşine dehşeti yaşattı

Denizli'de evi terk ederek ailesine sığınan kadın, koca dehşetini yaşadığı. Eşi tarafından tehdit ve bıçak zoruyla bindirildiği araçla darp sonucu bayılan kadın, götürüldüğü boş arazide jandarma tarafından kurtarıldı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ö.B. isimli kadın, eşi C.B. ile aralarında yaşanan tartışma sonrası baba ocağına sığındı. Elindeki bıçakla kayınpederinin evine gelen C.B., tehditler savurarak eşini zorla araca bindirdi. Otomobilde eşini darp ederek bayıltan koca C.B., bölgeden uzaklaştı.

Bağrış seslerini duyup sokağa inen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, aileden aldığı bilgiler doğrultusunda kocanın gidebileceği yerleri araştırmaya aldı.

Bıçak zoruyla arabaya bindirip bayılttığı eşine dehşeti yaşattı

Ekipler ilk öncelikle gittiği kocanın Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki evinde hiçbir ize rastlayamadı. Yaşanabilecek bir kadın cinayetinin önlenmesi üzerine tüm kolluk kuvvetlerine bilgi verildi. Her yeri arayan ekipler, aileden aldığı bilgi doğrultusunda Eskihisar Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide çifti tartışırken buldu.

Bıçak zoruyla arabaya bindirip bayılttığı eşine dehşeti yaşattı

Şüphelinin elinden bıçağı alan jandarma ekipleri, çifti ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Kızlarının bulunduğunu duyan aile ise derin bir nefes aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sümer Mahallesi Merkezefendi Jandarma Denizli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title