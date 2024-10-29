Üye Girişi
Haberler

Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki Sazlık Alanında Yangın Çıktı

Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki Sazlık Alanında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki sazlık alanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir Gölü Milli Parkında sazlık alan alevlere teslim oldu. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki göl kıyı bandındaki sazlık sahada akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sazlık alanda yangın ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ve polis ekipleri alevlerin yükseldiği alana geldi. Beyşehir-Antalya Kara yolunun Bademli Mahallesi yol ayrımındaki Güldibi mevkisindeki sazlık sahada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler kıyıdaki sazlık alanın bataklık saha olması sebebiyle yangına müdahalede zaman zaman zorluk çekerken, yükselen alevler ve yoğun duman ilçe merkezinden de görüldü.

Öte yandan, polis ekipleri de yangın mahallinde önlem alırken müdahale çalışmalarını izlemek için bölgede durmak isteyen araçlar yangın sahasına yaklaştırılmıyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğal Afetler Beyşehir Gölü Beyşehir İtfaiye 3-sayfa Çevre Yaşam konya

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

Erdoğan'ın Öcalan çağrısıyla ilgili dikkat çeken çıkış

 Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayan Özel memleketi Manisa'ya gitti

Beştepe'deki resepsiyona katılmayan Özel, bakın nereye gitti

 İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler

Avrupa ülkesinden İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk askeri anlaşmayı iptal ettiler
İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor

İsrail'in saldırılarına karşı düğmeye bastılar! Bütçe yüzde 200 artırılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (29 EKİM) BITCOIN YÜKSELDİ Mİ? Bitcoin'de son durum ne? SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU! Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? 29 Ekim 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı 30 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? 1 haftalık hamile olduğumuzu nasıl anlarız? Güney Kore Savaşı ne zaman oldu? Bir Gece Masalı oyuncuları kim? 30 Ekim hangi burç? 30 Ekim burç özellikleri ve yükseleni nedir? 29 ekim 2024 Serdal Adalı açıklaması ne? Serdal Adalı açıklamasında ne dedi? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 30 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta , hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.