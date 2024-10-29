Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki Sazlık Alanında Yangın Çıktı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir Gölü Milli Parkında sazlık alan alevlere teslim oldu. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki göl kıyı bandındaki sazlık sahada akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sazlık alanda yangın ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ve polis ekipleri alevlerin yükseldiği alana geldi. Beyşehir-Antalya Kara yolunun Bademli Mahallesi yol ayrımındaki Güldibi mevkisindeki sazlık sahada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler kıyıdaki sazlık alanın bataklık saha olması sebebiyle yangına müdahalede zaman zaman zorluk çekerken, yükselen alevler ve yoğun duman ilçe merkezinden de görüldü.

Öte yandan, polis ekipleri de yangın mahallinde önlem alırken müdahale çalışmalarını izlemek için bölgede durmak isteyen araçlar yangın sahasına yaklaştırılmıyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - KONYA