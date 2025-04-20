Bülent Arınç'tan gündem yaratacak İmamoğlu yorumu

Arınç'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin gündem yaratacak yorum
DEM Parti: İmralı heyetinde Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir

DEM Parti'den tartışma yaratan Sırrı Süreyya Önder iddiasına yalanlama
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü

Eski TBMM Başkanvekili'nin oğlu annesini silahla vurarak öldürdü
Belediye başkanından 'maaş' sorusuna tartışma yaratacak yanıt: Beğenmiyorsa istifa edebilir

Belediye başkanından "maaş" sorusuna olay yanıt

Beyşehir'de Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Beyşehir'de Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında evde bulunanlar, duman ve yanık kokusu ile uyanarak durumu fark ettiler.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sadıkhacı Mahallesi'nde Fevzi Aldemir'e ait iki katlı evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yangın, evde kalanların uykuda oldukları esnada bulundukları odaya ulaşan duman ve yanık kokusundan fark edildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri ve bir iş makinesi sevk edildi. Yapılan müdahalelerin ardından kontrol altına alınan yangın iş makinesinin de yardımıyla tamamen söndürüldü. Yangın sonucu ev ve içerisindeki eşyalar tamamen kullanılamaz hale gelirken, sıçradığı bitişiğindeki samanlık da zarar gördü.

Yangının ilk belirlemelere göre odunluk olarak kullanılan alt katta bulunan kalorifer kazanının motor bölümünden çıktığı değerlendirilirken, yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.