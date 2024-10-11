Beyşehir'de Üniversite Öğrencileri Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir yurtta kalan iki üniversite öğrencisi, yedikleri poğaçanın ardından bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye sevk edildi. Öğrencilerin sağlık durumu iyi, hayati tehlikeleri bulunmuyor.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde üniversite öğrencisi 2 genç kız, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir yurtta kalan üniversite öğrencisi 2 kız, yedikleri poğaçanın ardından rahatsızlandı. Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle yapılan başvuru üzerine yurda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KONYA