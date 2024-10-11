Üye Girişi
Haberler

Beyşehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Beyşehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen otomobil ve traktör çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir'in Doğancık ile Yenidoğan mahallelerini birbirine bağlayan bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Kaymakçı (28) yönetimindeki 42 BFM 40 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Ş.A. yönetimindeki 42 AKN 083 plakalı Massey Ferguson marka traktörle Yenidoğan Mahallesi girişinde çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada hurdaya dönem otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Kaymakçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Arka tekeri kopan ve iki parçaya ayrılan traktörün sürücüsü Ş.A. ise yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cenazesi ise savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesini tamamlaması sonrasında otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Otomobil Beyşehir Güvenlik 3-sayfa Hastane Otopsi trafik konya Yaşam Kaza

ABD'nin iki numarasından 'İran'ı vururuz' mesajı

ABD'nin iki numarasından 'İran'ı vururuz' mesajı

 Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf'a gidip yemek yedi

Domuz eti skandalına aldırmayıp destek olan birileri var

 Ambulansın önünü kesip şoförü döven şehir eşkıyasının akıbeti belli oldu

İçinde kalp krizi geçiren hasta olan ambulansın önünü kesip şoförü yumrukladılar
Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı

İğrenç görüntülerle gündem olan şahıs böyle yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Akhisar, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yüreğir, Seyhan, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? 12 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.