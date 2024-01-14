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Beyşehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Tutuklama

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir apartmanın önünde yaşanan silahlı kavga olayında 1 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından 1'i kadın 3 kişi tutuklandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir apartmanın önünde yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga olayında gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi tutuklandı.

Olay, Cuma günü gece saatlerinde Beyşehir'in Hacıakif Mahallesi 40661 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adrese bir otomobille gelen Cengiz Saygın (36) ile ailesiyle birlikte apartmanda oturan Ö.E. arasında bina dış kapısının önünde silahlı kavga çıktı. Cengiz Saygın kavgada ayağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheli Ö.E. olay yerinden kaçtı. Cengiz Saygın tedavisi için sevk edildiği Konya Şehir Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

1'İ kadın 3 kişi tutuklandı

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Cengiz Saygın ile birlikte otomobille adrese gelen ve olay sonrasında aynı araçla uzaklaşan İ.Ö. yakalandı. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari katil zanlısı Ö.E.'yi yakalamak için Konya'dan gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile müşterek bir çalışma yürüttü. Şüphelinin ilçenin Avdancık Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, Ö.E.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, cinayet şüphelisi Ö.E.'yi azmettirdiği ve saklanmasına yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla bir kamu kurumunda görev yaptığı öğrenilen kadın çalışan M.Ç.'yi de gözaltına aldı. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı Ö.E. ile M.Ç. ve İ.Ö. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Adliye çıkışında cinayet şüphelisi Ö.E. gazetecilerin sorularına cevap vermezken, diğer 2 şüpheli ile birlikte Seydişehir Cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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