Beyşehir'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otluk alanda çıkan yangında, alevler yakındaki bahçeleri sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Beyşehir'in Huğlu Mahallesi'nde çıktı. Derebucak Caddesi üzeri Fatih İlkokulu karşısındaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken ihbar üzerine itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Mahalle sakinleri de yangını söndürebilmek için seferber oldu. Yangın çevredeki sebze ve meyve bahçelerine ulaşmadan yaklaşık 45 dakikalık bir çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Huğlu Mahallesi Muhtarı Cihangir Sandal, yangının itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ve halkın desteği ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldüğünü belirterek, mahalle sakinleri ve vatandaşlardan ormanlık ve açık alanlarda cam, şişe, sigara izmariti veya yanıcı madde bırakmama konusunda daha fazla hassasiyet beklediklerini söyledi. - KONYA