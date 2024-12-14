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Beyşehir'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı

Beyşehir'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosiklet otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Müftü Mahallesi Ali Muslu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A.'nın kullandığı 42 ALT 223 plakalı motosiklet cadde üzerinde seyir halinde iken A.K. idaresindeki 35 GA 2443 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arka koltukta oturan R.Ü.'ye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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