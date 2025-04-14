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Beyşehir'de İş Kazasında 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Beyşehir'de İş Kazasında 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde su kuyusu açma çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında 14 yaşındaki yabancı uyruklu Yusuf Mısri yaşamını yitirdi. Olayda firma sahibi 1 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde su kuyusu açılması çalışması sırasında sondaj alanında yaşanan iş kazasında 14 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Karabayat Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, derin sondaj su kuyusu açmak için çalışma yapıldığı sırada sondaj kamyonu arkasındaki sondaj makinesi borusunun halat kancası yerinden sökülerek yabancı uyruklu Yusuf Mısri'nin (14) yüzüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mısri'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yusuf Mısri'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili firma sahibi 1 kişi gözaltına alınırken, tahkikat başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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