Beyşehir'de İnşaatta Yüksekten Düşen İşçi Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çalıştığı inşaatta yüksekten düşen işçi yaralandı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Sanayi Sitesinde yer alan yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi H.S., çalıştığı inşaat üzerinde dengesini kaybederek yaklaşık 2 buçuk metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - KONYA