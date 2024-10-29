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Beyşehir'de Feci Kaza: Bir Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Beyşehir'de Feci Kaza: Bir Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üniversite öğrencisi 20 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, yanında bulunan 19 yaşındaki yolcu ise ağır yaralandı. Kaza sonrası sürücü ve yolcu araçta sıkıştı ve uzun süren çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin önce bir otomobile, ardından refüje çıkarak ağaca çarpması sonucu üniversite öğrencisi oldukları öğrenilen 1 kişi öldü, yanında yolcu olarak bulunan 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle, Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman kavşağı yönüne seyir halinde olan Ö.K. (20) yönetimindeki 64 ABV 480 plakalı Hyundai otomobil, Antalya Caddesi üzerinde seyir halinde iken aynı istikamette ilerleyen H.K. yönetimindeki 42 H 4400 plakalı Fiat Tofaş otomobilin aynasına ve kapılarına yandan çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Refüje çıkarak bir ağacın gövdesine çarpan otomobilin içerisindeki sürücü ve yanındaki kişi, bulundukları yerde sıkıştı.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan feci kazada araçta sıkışan sürücü ve yanındaki kişi, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında bulundukları yerden güçlükle çıkarılabildi. Sürücü Ö.K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan T.F.K. (19) ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen yaralı, daha sonra hayati tehlikesi nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi.

Kaza nedeniyle cadde tedbir amacıyla her iki şeritten trafiğe kapatılırken, ulaşım bir süre farklı güzergahlardan sağlandı. Kazada hayatını kaybeden sürücü Ö.K.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden ve ağır yaralanan her iki gencin de üniversite öğrencisi oldukları öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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