Beyşehir'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Yaralandı

Beyşehir'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Yaralandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde inşaatta elektrik akımına kapılan işçi, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı.

Olay, ilçe merkezindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapıldı. Beyşehir Devlet Hastanesine götürülen Y.K., acil serviste yapılan müdahale sonrasında hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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