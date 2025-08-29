Beyşehir'de Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tartıştığı kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçedeki bir halı saha önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halı sahada henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kişi tarafından çıkışta bıçaklı saldırıya uğrayan O.T., sırtından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. O.T.'nin, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi tanımadığını beyan ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA