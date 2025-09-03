Beypazarı'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, traktöre çarpan otomobil sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek, hastaneye kaldırdı.
Beypazarı Kırbaşı yolu 4'üncü kilometrede benzinlikten çıkan traktöre otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralanan vatandaşlar Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa