Beypazarı'nda Trafik Denetimleri Sürüyor
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetimlerine devam ederek sürücüleri kontrol ediyor. Kurallara uymayanlara ceza kesiliyor.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Beypazarı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ve Trafik Büro ekipleri, ilçe girişlerinde trafik denetimlerine devam ediyor.
Uygulamada kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra araçlarda denetim ve sorgulamalar gerçekleştirildi. Trafik kurallarına uymayan bazı sürücülere cezai işlem uygulanırken, denetimlerin her gün ilçenin farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa