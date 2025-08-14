Beypazarı'nda Tanker Devrildi: Sürücü Hafif Yaralandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan bir tanker devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, bölge halkı yıllardır çözülemeyen yol sorununa dikkat çekti ve yetkililerden çözüm talep etti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tanker devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Beypazarı-Kırbaşı yolu üzerinde seyir halindeki tanker, Saraycık Rampası'nda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tanker sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kazanın ardından bölge halkı ve Kırbaşı Muhtarı Osman Yurdakul, yıllardır çözülemeyen yol sorununa tepki gösterdi. "Artık yeter" diyen Muhtar Yurdakul, "Bu rampada defalarca kaza oldu. Bir gün daha büyük bir felaket yaşanacak. Yetkililerden kalıcı çözüm bekliyoruz" dedi.

Bölge sakinleri de Saraycık Rampası'nda yaşanan kazaların önlenmesi için acil tedbir alınmasını istedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
