Beypazarı'nda Otluk Alanda Yangın Çıktı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında 20 dönümlük arazi yanarken, itfaiye ekipleri 3 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde henüz belirlenemeyen sebeple otluk alanda yangın çıktı.

Olay, Ankara'nın Beypazarı ilçesi, Dikmen Mahallesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın sonucu 20 dönümlük arazi yandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangında can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
