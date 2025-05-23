Beypazarı'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Beypazarı'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Aşağıgüney Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana gelen yangın için ekipler müdahaleye başladı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Aşağıgüney Mahallesi'nde yer alan ormanlık alandaki yangını ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, öğlen saatlerinde Beypazarı ilçesine bağlı Aşağıgüney Mahallesi'nde ormanlık alanda sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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