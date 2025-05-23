Beypazarı'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Aşağıgüney Mahallesi'nde yer alan ormanlık alandaki yangını ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, öğlen saatlerinde Beypazarı ilçesine bağlı Aşağıgüney Mahallesi'nde ormanlık alanda sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - ANKARA