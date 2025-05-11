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Beypazarı'nda Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri bir araya geldi

Beypazarı'nda Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri bir araya geldi
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Beypazarı'nda Anneler Günü kapsamında düzenlenen kahvaltı programında şehit anneleri bir araya geldi.

Beypazarı'nda Anneler Günü kapsamında düzenlenen kahvaltı programında şehit anneleri bir araya geldi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarihi Taşmektep'te Anneler Günü kapsamında düzenlenen kahvaltı programında şehit anneleri bir araya gelindi. Düzenlenen programda duygusal anlara sahne olurken, fedakar annelere minnet duyguları dile getirildi. Anneler Günü vesilesiyle düzenlenen kahvaltı programında, şehit annelerine çeşitli hediyeler taktim edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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