Beypazarı'nda 10 Dönümlük Tarla Yangını: Çok Sayıda Tavuk Telef Oldu

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen tarla yangınında 10 dönüm arazi yanarken, içinde çok sayıda tavuk bulunan kümeler de alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Beypazarı'nda tarla yangını

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 10 dönümlük tarlada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlere teslim olan kümelerdeki çok sayıda tavuk da telef oldu.

Olay, Ayvaşık Mahallesi Akyazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik direğinden çıkan yangın kısa sürede çevreye yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahelesiyle yangın söndürülürken, yaklaşık 10 dönüm tarlası kül oldu.

Öte yandan, yangında üç ayrı tavuk kümesi de alevlere teslim oldu. Kümeslerde bulunan çok sayıda tavuk telef oldu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLMİ ERDOĞAN - 3.Sayfa
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