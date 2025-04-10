Ankara'da okullar tatil edildi

Ankara'da eğitime kar molası
Trump: Çin ile anlaşma yapacağımıza eminim

Trump'tan Çin'le ilgili dalga geçer gibi açıklama
Altında yeni rekor kırıldı

Güvenli limanda "Trump" depremi! Altın bir kez daha rekor kırdı
ABD'de helikopter Hudson Nehri'ne düştü: 6 ölü

ABD'de helikopter böyle çakıldı! İçinde kurtulan olmadı

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürü, Beypazarı Kaymakamı'nı ziyaret etti

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürü, Beypazarı Kaymakamı'nı ziyaret etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emrecan ve emniyet mensupları, Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emrecan ve emniyet mensupları, Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, "Ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasında görevlerini özveri ile sürdüren tüm Emniyet Teşkilatı mensuplarımızın Polis Haftasını kutluyor, şehit olan polislerimizi rahmetle anıyorum" dedi. - ANKARA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.