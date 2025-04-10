Beypazarı İlçe Emniyet Müdürü, Beypazarı Kaymakamı'nı ziyaret etti

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emrecan ve emniyet mensupları, Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, "Ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasında görevlerini özveri ile sürdüren tüm Emniyet Teşkilatı mensuplarımızın Polis Haftasını kutluyor, şehit olan polislerimizi rahmetle anıyorum" dedi. - ANKARA