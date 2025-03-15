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Beyoğlu'nda Yangın: İtfaiye Erine Beton Parçası Düştü

Beyoğlu'nda Yangın: İtfaiye Erine Beton Parçası Düştü
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İstanbul Beyoğlu'nda bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında kafasına beton parçası düşen itfaiye eri yara almadan kurtuldu.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki 4 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kafasına beton parçası düşen itfaiye eri olayı yara almadan atlattı.

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Onur Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın iş yeri olarak kullanılan giriş katında saat 18.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ve yangına müdahale eden bir itfaiye personelinin kafasına beton parçası düştü. Başında kask bulunan itfaiye eri olayı yara almadan atlattı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Öte yandan olay yerinde olan Emniyetli Hayat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zahrettin Çelik yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz tesadüfen buradan geçiyorduk. Dumanı gördük hemen yolu açtık. İtfaiye ekiplerinin daha etkili çalışması için yardımcı olduk. Buradan sivil insanları uzaklaştırdık, şerit dışına çıkardık. Çok şükür ölü yaralı yok. Geçmiş olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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