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Beyoğlu'nda Yağmurlu Havada İETT Otobüsü Kaza Yaptı

Beyoğlu'nda Yağmurlu Havada İETT Otobüsü Kaza Yaptı
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Beyoğlu Karaköy'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazada bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu Karaköy'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak duran otobüsteki 1 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Emekyemez Mahallesi Tersane Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü refüjü aşarak karşı şeride geçti. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabilen otobüste bulunan yolculardan 1'i yaralandı. O sırada karşı şeritten başka aracın gelmemesi faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı yolcuyu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı.

İETT çalışanı gazetecilere engel olmaya çalıştı

Kazanın ardından olay yerine gelen basın mensuplarının görüntü aldıklarını gören bir İETT çalışanı, basın mensuplarına saldırarak görüntü almalarına engel olmaya çalıştı. Kameraların önüne geçerek görüntü alınmasına engel olmaya çalışan görevli, polis tarafından uzaklaştırıldı.

Otobüs 2 buçuk saat sonra kaldırılabildi

Kaza yapan İETT otobüsünün olay yerinden kaldırlıması ise saatler sürdü. Otobüs, ekiplerin olay yerine çağırdığı vinç yardımıyla 2,5 saat süren çalışmanın ardından kaldırılabildi. Ardından yol tekrar trafiğe açılırken, kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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