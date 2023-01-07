Beyoğlu'nda tünel içinde motosikletin kontrolünü kaybederek duvara çarpan sürücü hayatını kaybetti

İSTANBUL - Beyoğlu, Kasımpaşa Hasköy Tünelinde seyir halindeyken motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü tünel duvarına çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Mahallesi Kasımpaşa Hasköy Tüneli, Kağıthane istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EER 722 plakalı motosiklet ile tünelde seyir halinde olan Taştan Yılmaz henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletin kontrolünü kaybetti. Sağa sola savrulan motosiklet tünel duvarına çarparak durabildi. Kaza da motosikletten yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tünel içinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kaza yapan Taştan Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alan yakınları olay yerine akın etti

Tünel içinde kaza yaparak hayatını kaybeden Taştan Yılmaz'ın yakınları olay yerine akın etti. Yılmaz'ın cansız bedenini ve motosikletini gören yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza da hayatını kaybeden Taştan Yılmaz'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Polis ekipleri tarafından tünelde ki trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken yapılan çalışmaların ardından trafik tamamen açıldı.