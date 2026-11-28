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İstanbul Beyoğlu'nda iki sürücü arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yakalandı. Olayla ilgili toplam 721 bin 246 TL idari para cezası uygulanırken, sürücülerden birinin ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı. Kullandığı araç da 60 gün trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi'nde trafikte tartışan iki sürücü arasındaki gerginlik, araçlardaki yolcuların da dahil olmasıyla kavgaya dönüşmesi üzerine çalışma başlattı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini belirledikleri sürücü M.Y. (32) ile aynı araçta bulunan H.Y. (52), K.Y. (55) ve N.E.Y.'yi (28) yakaladı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmeyi veya bu amaçla araçtan inmeyi ve taşıt yolu üzerinde duraklamayı düzenleyen maddeleri uyarınca toplam 721 bin 246 TL idari para cezası uygulandı.

Yakalanan 4 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı