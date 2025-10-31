Haberler

Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beyoğlu'nda bir adamın genç bir kadının boynuna tasma takıp sokakta gezdirdiği görüntüler infial yarattı. Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına alırken, şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Paylaşılan içeriğe ise erişim engeli getirildi.

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi, boynuna tasma taktığı kadını sokakta gezdirdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, Beyoğlu'nun Büyükhendek Caddesi'nde meydana geldi. Caddede kalabalık içerisinde U.Y.(27), N.B.(57) isimli kadına tasma takarak gezdirdi. U.Y.'nin bu anları sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görüntülerle ilgili çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

İÇERİĞE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından şüpheliler, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, paylaşılan içeriğe ise erişim engeli getirildi.

Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan tarihi Galata Kulesi'nde genç bir çiftin çektiği video sosyal medyada büyük tepki çekti.Genç kadına tasma takıp, dizlerinin üzerinde gezdiren şahıs, "Kadınlar, balmumu gibidir. Onları nasıl eğitirsen öyle olur" dedi. "İtaat Kız Bağlama Yöntemi" notuyla paylaşılan videodaki şahıs, tasma taktığı kadına kedi gibi "Miyav" sesi çıkarmasını istedi.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartışmalı 'hız sınırı' kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı

Tartışmalı karar onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...

Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...
Tartışmalı 'hız sınırı' kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı

Tartışmalı karar onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama

İmralı heyetinden ilk açıklama geldi! Dikkat çektikleri bir nokta var
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
Konsere damga vuran an! Kenan Doğulu, hayranına ayakkabısının bağcıklarını bağlattı

Ünlü şarkıcı, ayakkabısının bağcığını hayranına bağlattı
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

Beştepe'de Türkiye'nin kilitlendiği zirve! İşte ilk kareler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.