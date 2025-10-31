Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi, boynuna tasma taktığı kadını sokakta gezdirdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, Beyoğlu'nun Büyükhendek Caddesi'nde meydana geldi. Caddede kalabalık içerisinde U.Y.(27), N.B.(57) isimli kadına tasma takarak gezdirdi. U.Y.'nin bu anları sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görüntülerle ilgili çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

İÇERİĞE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından şüpheliler, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, paylaşılan içeriğe ise erişim engeli getirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan tarihi Galata Kulesi'nde genç bir çiftin çektiği video sosyal medyada büyük tepki çekti.Genç kadına tasma takıp, dizlerinin üzerinde gezdiren şahıs, "Kadınlar, balmumu gibidir. Onları nasıl eğitirsen öyle olur" dedi. "İtaat Kız Bağlama Yöntemi" notuyla paylaşılan videodaki şahıs, tasma taktığı kadına kedi gibi "Miyav" sesi çıkarmasını istedi.