Beyoğlu'nda Taksici Fenalaşarak Yere Yığıldı
İstanbul Beyoğlu'nda direksiyon başında fenalaşan taksici, aracından inmeden baygınlık geçirerek yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, taksiciyi hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

İstanbul Beyoğlu'nda direksiyon başında fenalaşan taksici, aracından inerken baygınlık geçirerek yere yığıldı. Sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar vatandaşlar taksicinin başından bir an olsun ayrılmadı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TGM 97 plakalı taksi ile seyreden şoför Yalçın S. (46) aniden fenalaştı. Aracı durduran şoför, kapıyı açarak araçtan çıkmak isterken baygınlık geçirdi. Şoförün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. O esnada çevredeki vatandaşlar taksicinin başından bir an olsun ayrılmadı. Vatandaşlar ambulansın olay yerine ulaşması için trafiğin akışını da sağladı. Baygınlık geçiren taksici, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan Yalçın S.'nin tedavi altına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
