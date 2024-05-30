Beyoğlu'nda sokak ortasında kadın cinayeti: Öldürüp kendi kafasına sıktı
Beyoğlu Hasköy'de sokak ortasında meydana gelen olayda, bir kadın silahla vurularak öldürüldü. Aynı silahı kendi kafasına sıkan fail ise ağır yaralandı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, fail hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve incelemeler devam ediyor.
Beyoğlu Hasköy'de sokak ortasında bir kadını silahla öldüren kişi ardından aynı silahla kendi kafına sıktı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.