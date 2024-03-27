Üye Girişi
Haberler

Beyoğlu'nda park halindeki 4 araç alev alev yandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda park halindeki 4 araç alev alev yandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda park halinde bulunan 1 minibüste çocukların içine girip sigara içmesinden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevrede bulunan 3 araca daha sıçradı.

Beyoğlu Piri Paşa Mahallesi Turşucu Hüseyin sokakta saat 18: 00 sıralarında park halindeki 1 servis aracında yangın çıktı. İddiaya göre, servis aracında çocukların sigara içmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler çevresinde bulunan 3 araca daha sıçradı. Araçlardan yayılan dumanlar gökyüzünü kapladı. Otomobilinin yandığını gören şahıs, panik halinde olay yerin gelerek diğer araçlardan uzaklaştırdı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yangın kontrol altına alındı.

Arabası yanan Ramazan Duvan, "Ben uyuyordum. Çocuklar sigara içmek için arabaya girmişler ve ateşi söndürememişler. Minibüs alev alınca tabi ki diğer araçlar da alev aldı. Ben aracımı yanar haldeyken aşağıya getirdim. Bu kadar kurtarabildim. Araç yanıyordu tüple zor söndürebildik. Aracımın kaskosu var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beyoğlu Olaylar İstanbul 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İhlas Suresi Arapça Yazılışı ve Okunuşu! 'Gulhüvallahüehad' ile Başlayan İhlas Suresi Türkçe Meali ve Tefsiri Nedir? Şems-i Tebrizi sözleri! En güzel Şems-i Tebrîzî sözleri nelerdir? Şems-i Tebrîzî aşk sözleri, Şems-i Tebrîzî manevi sözler Rüyada evi su basması ne anlama gelir? Rüyada evi su basmış halde görmek nedir? Rüyada evin temiz su bastığını görmek ne demek? Rüyada evi dağınık görmek ne anlama gelir? Rüyada dağınık ev görmek neye işarettir? Rüyada dağınık ev nasıl yorumlanır? Rüyada bitlendiğini görmek nedir? Rüyada bitlenmek ne demek? Rüyada bitlenme hayırlı mı hayırsız rüya mı? Rüyada bitlenmiş birini görmek nedir? Nazar duası Arapça okunuşu yazılışı anlamı, nazar duası Türkçe okunuşu ve nazar duası okunuşu! Bebekler için nazar duası oku! Nazar duası dinle! Hal rüsumu nedir? Hangi alım satım işlemlerinden hal rüsumu alınmaz? Hal Kayıt Sistemi nedir? Hal Kayıt Sistemine nasıl girilir? Bildirim nedir? Ürün künyesi ve Hal rüsumu nedir? Türkiye Uzay Ajansı (TUA) nedir? Ne zaman kuruldu? Türkiye Uzay Ajansı görevleri nelerdir? Milli Uzay Programı nedir? Rüyada deniz görmek ne demek, hayırlı mı? Rüyada deniz görmek ne anlama gelir, neyi işaret eder? Rüyada denizde yüzmek, rüyada denizde boğulmak Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri nelerdir? Forza Horizon 4 nasıl indirilir? Forza Horizon 4 nedir, nasıl bir oyundur? Rüyada altın görmek ne demek? Rüyada altın görmek ne anlama gelir? Rüyada altın bulmak, altın bilezik, altın yüzük, altın kolye takmak hayırlı mıdır? Fenerbahçe ligden çekilme oylaması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Denver Nuggets Phoenix Suns NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 28 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Orlando Magic GS Warriors NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 28 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title