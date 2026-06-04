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Beyoğlu'nda otoparkta silahlı saldırı: 1 yaralı

Beyoğlu'nda otoparkta silahlı saldırı: 1 yaralı
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İstanbul Beyoğlu'nda bir otopark çalışanı, kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Beyoğlu'nda otopark çalışanı uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Tomtom Mahallesi Yeni Çarşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki otoparkçıda çalışan 24 yaşındaki Polat Y., kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesi sonrası ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay esnasında orada bulunan Mete Antalyalı, "Biz burada çalışıyorduk. Bir anda silah sesi duyduk. Bir, iki, üç. Ben baktım şapkalı, gözlüklü ve kısa boylu bir adam. Adamı vurduktan sonra birkaç el havaya ateş açtı. Daha sonra sokağa koştu. Ben de diğer sokaktan onun karşısına çıkmaya çalıştım. O da başka yoldan kaçmış. Adamı bacağından vurmuştu. Biz koştuk ama adamı yakalayamadık" dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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