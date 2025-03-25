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Beyoğlu'nda Metruk Binada Yangın Çıktı

Beyoğlu'nda Metruk Binada Yangın Çıktı
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Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi'nde metruk bir binanın çatısında çıkan yangın, apartmandaki dairelere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili polis inceleme başlattı.

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın apartmandaki dairelere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi Çiftevav Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıda çıkan yangın, binada bulunan diğer dairelere de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yan apartmandan yangını izledi

Alevlerin sardığı binanın çatısı yanarken yan apartmanda oturan bir kişi ise balkondan yangını izledi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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