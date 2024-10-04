Beyoğlu sapıklarından birinin 'ahlak' paylaşımı "pes artık" dedirtti

Beyoğlu'nda iki kişi, bir kadını duvara sıkıştırıp tecavüz etmeye çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtulan kadının şikayetçi olması üzerine iki şüpheli gözaltına alındı. Kadını taciz eden sapıklardan biri olan Semir Tarhan'ın 11 Ağustos'ta yaptığı 'ahlak temalı' paylaşımı "pes artık" dedirtti. Çocukların ahlaklı yetiştirilmesi gerektiğini yoksa oruç tutan bir sapık olabileceğini yazan Tarhan'ın paylaşımı büyük tepki çekti.

İşte Tarhan'ın paylaşımı:

"Çocuklarımızı ibadetten önce ahlaklı olmayı öğretelim. Çünkü çocuklarımız, namaz kılan bir hırsız, oruç tutan bir sapık, hacca giden bir yalancı, kurban kesen bir tefeci, şahadet getiren bir terörist olabilir."