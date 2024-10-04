Üye Girişi
Haberler

Beyoğlu sapıklarından birinin 'ahlak' paylaşımı "pes artık" dedirtti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda 25 yaşındaki İremşan A.'yı takip edip üzerine yürüyen ve tecavüz etmeye çalışan şüphelilerden birinin yaptığı sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Semir Tarhan isimli şahsın 11 Ağustos tarihinde yaptığı paylaşımda "Çocuklar ahlaklı yetiştirilmeli çünkü namaz kılan bir hırsız, oruç tutan bir sapık olabilir" yazdığı ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda iki kişi, bir kadını duvara sıkıştırıp tecavüz etmeye çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtulan kadının şikayetçi olması üzerine iki şüpheli gözaltına alındı. Kadını taciz eden sapıklardan biri olan Semir Tarhan'ın 11 Ağustos'ta yaptığı 'ahlak temalı' paylaşımı "pes artık" dedirtti. Çocukların ahlaklı yetiştirilmesi gerektiğini yoksa oruç tutan bir sapık olabileceğini yazan Tarhan'ın paylaşımı büyük tepki çekti.

İşte Tarhan'ın paylaşımı:

"Çocuklarımızı ibadetten önce ahlaklı olmayı öğretelim. Çünkü çocuklarımız, namaz kılan bir hırsız, oruç tutan bir sapık, hacca giden bir yalancı, kurban kesen bir tefeci, şahadet getiren bir terörist olabilir."

Beyoğlu'nda kadını taciz edenlerden birinin 'ahlak' paylaşımı 'pes artık' dedirtti

Beyoğlu sapıklarından birinin 'ahlak' paylaşımı
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Sosyal Medya Beyoğlu 3-sayfa Toplum Hukuk Yaşam Medya

Seçil Erzan'dan çok konuşulacak sözler: Yüzümde sigara söndürdüler

Seçil Erzan'dan çok konuşulacak sözler: Yüzümde sigara söndürdüler

 Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız

Hamaney binlerce kişinin önünde İsrail'e meydan okudu

 Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var

Rüzgar tersine döndü! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında

Sokak ortasında tecavüze kalkışan suç makineleri için yeni karar
500

Yorumlar (1)

Bozkurtlar Diriliyor:

oda biseymi sayın editör burda bir vefa ile özcan varki sen bide onları gör. şöyle uzaktan bir baksan vatanı onlar kurtardı!!!

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Seçil Erzan davasında ne oldu? Seçil Erzan savunmasında ne dedi? Osimhen değeri düştü mü (100 milyon Euro)? Osimhen Transfermarkt güncel değeri ne, kaç milyon euro? SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2024 | Bu Pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 4 Ekim Yemekteyiz birincisi kim oldu? MEB Ortak sınav takvimi! Ortak sınav takvimi belli oldu mu? 1. Dönem ortak sınavlar ne zaman? Ara tatil tarihleri belli oldu İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI | İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 37'ye düştü! Güncel baraj doluluk oranı! VGM BURS BAŞVURUSU: VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? Burs ücretleri ne kadar? Mazhar Alanson'un kızı öldü mü? Eda Alanson neden öldü, hastalığı nedir? Eda Alanson ne zaman öldü? Eda Alanson'un cenazesi ne zaman? Eda Alanson kimdir? Eda Alanson kaç yaşında, nereli? İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?
title