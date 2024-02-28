Beyoğlu'nda İSKİ Ekiplerinin Çalışması Sırasında İsale Borusu Patladı

Beyoğlu'nda İSKİ ekiplerinin yolda çalışma yaptığı sırada kazı yapılan yerdeki isale borusu patladı. Borudan yaklaşık 10 metre yükselen tazyikli su binaların boyunu aştı. Kepçeyle delinen yer kapatılarak suyun akışı kesilmeye çalışıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, Cinderesi Sokak üzerinde çalışma yapmaya başladı. Bir süre sonra çalışma sırasında isale borusu patladı. Borudan yükselen tazyikli su yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaştı.

Tazyikli su binaların boyunu aştı

Binaların boyunu aşan suya, İSKİ ekipleri kepçeyle müdahale etti. Delinen yer kepçenin ağzıyla tutulurken ardından da su akışı kesildi. Çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Yaşananlar kameralara da yansıdı. - İSTANBUL