Beyoğlu'nda yangın paniği! Vatandaşlar tahliye edildi

Beyoğlu'nda yangın paniği! Vatandaşlar tahliye edildi
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İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir eğlence mekanının çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana gelirken eğlence mekanındaki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nin ara sokağındaki bir eğlence mekanının çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binadaki eğlence mekanının çatı katında çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE YANGIN PANİĞİ

Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk dildi. Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çatı katındaki yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın esnasında eğlence mekanında bulunan vatandaşlar da tedbir amaçlı olarak binadan tahliye edildi. Yangın nedeniyle eğlence mekanında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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