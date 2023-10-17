Beyoğlu'nda çamaşırhane cinayeti davasında mütalaa açıklandı

Beyoğlu'nda bir çamaşırhanede darp edilerek otomobille evinin önüne atıldığı iddia edilen Serhat Abik'in ölümüyle ilgili davada mütalaa açıklandı. Savcı, sanık Hamdullah Ayata'nın müebbet hapis cezasına, diğer sanıkların ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Beyoğlu'nda bir çamaşırhanede darp edilerek otomobille evinin önüne atıldığı iddia edilen Serhat Abik'in ölümüyle ilgili davada mütalaa açıklandı. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanık Hamdullah Ayata'nın müebbet hapis cezasına, diğer sanıkların ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istedi.

Beyoğlu'nda 5 Ağustos 2022'de bir çamaşırhanede Serhat Abik'i (19) darp ederek öldürdükten sonra evinin önüne attıkları iddiasıyla yargılanan 7 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma salonunda tutuklu sanıklar Hebun Yıldırım (28) ve Adem Gökmen (24) ile tutuksuz sanık Aydın Gündoğdu hazır bulundu. Diğer tutuklu sanıklar Baran Orhan (23), Erkan Kulan (23), Hamdullah Ayata (25), Hasip Kaçar (20) duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tanık, maktulün kendisine tacizde bulunduğunu söyledi

Duruşmada, tutuklu sanık Hamdullah Ayata'nın eski kız arkadaşı Berfin Demirel (19) tanık olarak dinlendi. Demirel beyanında, "Maktul Serhat Abik beni sosyal medya üzerinden rahatsız ediyordu. Normalde kendisini tanımıyorum ancak aynı mahallede oturduğumuz için beni bulduğunu düşünüyorum. Bana tacizde bulunuyordu. Eski erkek arkadaşım Hamdullah Ayata olanları fark etti ve ben de kendisine anlattım durumu. Daha sonra maktulü öldürdüğünü öğrendim, kim öldürdü, nasıl oldu bilmiyorum" dedi.

Mütalaa açıklandı

Tanık beyanının ardından mahkeme başkanı, Cumhuriyet savcısına esasa hakkındaki mütalaasını açıklaması için söz verdi. Esasa ilişkin mütalaasını sunan Savcı, olay tarihinde saat 11.40 sıralarında maktul Serhat Abik, akrabası olan Cemil Abik'e konum atarak yardım istediğini, cevap alamayınca da babası Seyfettin Abik'i arayarak, "20 bin lira borcum var, vermezsem beni öldürecekler" dediği aktardı. Maktulün tanık Cemil Abik'e gönderdiği konum olan Beyoğlu Bostan Mahallesi'nde darp edilmiş halde bırakıldığını aktaran savcı, adresin tutuksuz sanık Aydın Gündoğu'ya ait iş yeri olan bir çamaşırhane olduğunu belirtti.

Güvenlik kamerası kayıtlarında maktulün saat 18.56 sıralarında sanıklar; Hebun Yıldırım, Hasip Kaçar, Baran Orhan, Erkan Kulan ve Adem Gökmen ile halsiz bir vaziyette çıkış yaptığının görüldüğü aktarıldı. Maktul ve sanıkların olay yerinden çıktıktan sonra araç ile oradan ayrıldıkları ve maktul Serhat Abik'i evinin önüne bıraktıkları ve Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre maktulün beden travmasına bağlı kot kırıkları ile birlikte yaygın yumuşak doku iç kanama sonucu öldüğü anlatıldı. Mütalaanın devamında maktulün babası Seyfettin Abik'in ifadelerine yer verildi. Abik, oğlu Serhat'ın kime borcu olduğunu söylemediğini, olay günü saat 19.23 saatlerinde evin kapısına gittiğini ve oğlunun yerde yattığını ifade etti.

Savcı, sanık Hamdullah Ayata'nın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına, diğer sanıklarında 'kasten öldürmeye yardım' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve tutuksuz sanık Aydın Gündoğdu'nun da tutuklanmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, taraflara mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre vererek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL