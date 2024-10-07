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Beyoğlu'nda bir şahıs, sokak ortasında mastürbasyon yaptı

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İstanbul Beyoğlu'ndan çevredekilere aldırış etmeyen bir şahıs, sokak ortasında kendini tatmin etti. İnfial yaratan görüntü sonrası birçok kişi Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek şahsın yakalanması çağrısında bulundu.

Son dönemlerde kamuya açık alanlarda toplum ahlakına aykırı davranışlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın yaşandığı yer İstanbul'un Beyoğlu ilçesi...

Uyuşturucu etkisinde olduğu tahmin edilen bir şahıs, sokak ortasında çevredekilere aldırış etmeden kendini tatmin etti. Büyük yankı uyandıran görüntü sonrası sosyal medyada Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyen birçok kullanıcı, "Bu şahıs hakkında gereken hemen yapılsın" çağrısında bulundu.

Beyoğlu'nda bir şahıs, sokak ortasında mastürbasyon yaptı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Güvenlik 3-sayfa Beyoğlu Hukuk

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