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Polisi arayarak "Annem evde hareketsiz yatıyor" dedi, gerçek bambaşka çıktı

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Beyoğlu'nda 79 yaşındaki kadının, oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Annesinin hareketsiz halde yattığını polise haber veren şahıs, talihsiz kadını darbetmiş.

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi polisi arayarak "Annem evde hareketsiz yatıyor" ihbarında bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde, şahsın 79 yaşındaki annesini darbederek öldürdüğü ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 24 Kasım 2024 tarihinde Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. 57 yaşındaki E.İ., polis ekiplerini arayarak annesinin evde hareketsiz bir şekilde yattığını ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemelerde sırt üstü bir şekilde yerde hareketsiz halde yatan 79 yaşındaki anne M.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ELLERİNDEKİ ŞİŞKİNLİKLER SUÇUNU ELE VERDİ

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan detaylı incelemelerde E.İ.'nin ellerinde şişkinlik olduğu tespit edildi. Bunun üzerine oğul E.İ., akşam annesiyle kısa bir süre tartışma yaşadığını ve daha sonra uyuduğunu, sabah kalktığında ise annesinin hareketsiz bir şekilde yattığını ifade etti. Şüphelinin annesiyle tartıştığı, bir süre sonra bu tartışmanın kavgaya dönüştüğü E.İ. tarafından darbedilen kadının daha sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şüpheli E.İ., daha sonra gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisi arayarak
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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